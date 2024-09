RC - Dernières infos

Zone du Verney : le « Central Park » montheysan de la rencontre et du sport continue sa mue

L’espace du Verney à Monthey est en mutation et la ville inaugure de nouvelles infrastructures ce mois-ci, à l’image du pumptrack et du terrain de beach-volley.

Le lieu, qui a été pensé comme une zone de rencontres dans un écrin de verdure, est désormais doté d’un terrain de beach-volley, d’un skate-park, d’un pumptrack et d’un nouveau parking. Ces installations seront officiellement inaugurées le 14 septembre en présence des acteurs montheysans du monde sportif et des autorités.

« Pumponicaille »

Durant ce week-end, Monthey se préparera à devenir la capitale mondiale du pumptrack. Rôle qu’elle endossera l’an prochain lorsqu’elle accueillera les manches de cette discipline, dans le cadre des championnats du monde de VTT organisés en Valais du 1er au 15 septembre 2025.

Mais avant cette importante échéance, il faut homologuer la piste. C’est pourquoi les championnats suisses et une manche de qualification pour ces mondiaux 2025 sont prévus à Monthey. Lors du week-end inaugural, le service montheysan des sports remettra les mérites sportifs de la Ville.

Une oasis de bien-être et d’activités spontanées

L’espace n’a pas été pensé uniquement comme une zone sportive, mais comme une zone de rencontres propice à l’activité, seul ou accompagné. Les infrastructures sont de véritables bulles sportives interconnectées, et sont reliées par des coins rencontres. On y trouve des fontaines, des tables de pique-nique et des cheminements pour la promenade à pied, à vélo ou avec une poussette. A noter que tout le secteur est inclusif et ouvert également aux personnes en situation de handicap.

Ce qui matérialise toutes ces réflexions, ce sont les « Boxe Up ». Les explications de la cheffe du service des sports et de la jeunesse, Senta Gillioz.

Pôle sportif depuis 40 ans, le lieu est en mutation depuis 2014. Pour la ville de Monthey, le coût de cette deuxième phase est de 9 millions de francs. Le chantier continuera avec les étapes 3, 4 et 5, entre 2025 et 2040.