Yvorne: une UAPE en préparation pour les enfants de 4 à 12 ans

La commune d’Yvorne prépare la création d’une UAPE. Ce nouvel espace, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, répondra à un besoin croissant d’accueil périscolaire dans la région.

La commune d’Yvorne franchit un pas important pour ses jeunes habitants. Le Conseil communal a récemment validé un crédit d’étude pour la création d’une unité d’accueil pour écoliers destinée aux enfants de 4 à 12 ans. Cette structure proposera un accueil avant et après l’école ainsi qu’à midi, avec des aménagements adaptés : cuisine, réfectoire, salles de jeux et de repos. Prévue pour accueillir entre 12 et 24 enfants, cette UAPE vise à soutenir les familles en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et familiale. Elle trouvera sa place dans les locaux du bâtiment de la Souche. Un choix stratégique, selon Maxime Isoz, municipal en charge des bâtiments:

Ce projet s’inscrit dans le cadre du vaste chantier de rénovation du Collège d’Yvorne. Tandis que l’UAPE devrait ouvrir ses portes dès la rentrée 2026, les nouvelles classes du collège rénové sont attendues pour la rentrée scolaire 2027.