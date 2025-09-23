RC - Dernières infos

Yvorne trace la route pour la rénovation de son collège

Un crédit d’étude de plus de 426’000 francs a été validé pour repenser le collège d’Yvorne. Première étape d’un projet de rénovation à plusieurs millions.

À Yvorne, le projet de rénovation du collège continue de prendre forme. L’édifice, au cœur du village, doit être remis aux normes pour accueillir les élèves d’aujourd’hui, tout en préservant son caractère patrimonial. Un chantier évalué à environ trois millions et demi de francs, qui pourrait bénéficier de soutiens cantonaux.

Première étape désormais franchie : la Municipalité dispose d’un crédit d’étude de plus de 426’000 francs, validé par le Conseil communal à la mi-septembre. Un sésame qui ouvre la voie aux analyses préparatoires et à la planification des travaux. Sur le calendrier, le municipal en charge du projet, Maxime Isoz, se veut confiant :

Quant au pré- et parascolaire, il n’est pas oublié : le projet de nouvelle UAPE à Yvorne avance lui aussi. Maxime Isoz :

Pour le collège, la Municipalité espère un début de chantier en juillet 2027, avec une mise en service pour la rentrée d’août 2028.

/JGA