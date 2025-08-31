RC - Dernières infos

Yvorne grandeur nature s’est montrée samedi

La 3e journée de la biodiversité organisée par l’association Yvorne grandeur nature s’est déroulée samedi selon une nouvelle formule.

Les organisateurs ont décidé de rassembler les vignerons et les stands autour de la place du Torrent du village d’Yvorne, dans le but de présenter leur concept, soit celui d’un développement durable, respectueux de la faune et de la flore. Le thème 2025 était celui de l’eau et notamment de son rôle dans l’agriculture, sachant que les vignes d’Yvorne ne possèdent pas de système d’irrigation, mais sont arrosées grâce aux précipitations.

31 août 2025

