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Yvorne – A9 : Le chantier du passage à faune a franchi une étape significative et spectaculaire

Le chantier du passage à faune entre Aigle et Villeneuve a franchi une étape clé. La semaine dernière, des opérations nocturnes impressionnantes ont marqué la pose de la structure principale de l’ouvrage.

Sur l’autoroute A9, à la hauteur d’Yvorne, le futur passage à faune des Grands-Marais prend forme. Lancé pour reconnecter un corridor naturel entre les Préalpes et le Rhône, ce projet de l’Office fédéral des routes a franchi une phase décisive.

Durant toute la semaine dernière, de 22h à 4h30, l’autoroute était totalement fermée afin de permettre la pose de poutres métalliques de près de 23 tonnes. « C’est une mesure indispensable », explique le chef de projet Guillaume Garcia-Mora, évoquant une opération « particulière » nécessitant l’arrêt complet du trafic pour des raisons de sécurité.

Longtemps resté discret, le chantier a fini par dévoiler sa structure. L’ouvrage, large de 45 mètres, sera entièrement végétalisé pour faciliter le passage de la faune. « Le but, c’est de recréer le lien dans un corridor interrompu par l’autoroute », souligne l’ingénieur.

Estimé entre 12 et 15 millions de francs et financé entièrement par la Confédération, ce pont permettra à terme aux cerfs, sangliers ou encore aux batraciens de traverser en toute sécurité un axe fréquenté par des milliers de véhicules chaque jour.

Prochaine étape : le bétonnage, puis la mise en terre et la végétalisation, avant une mise en service attendue en 2026.

Retrouvez l’entretien complet avec Guillaume Garcia Mora, chef de projet auprès de l’Office fédéral des routes :

L’installation de la première des 15 poutres qui ont été posées la semaine dernière, de nuit, sur une autoroute A9, fermée. © Radio Chablais

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