Your Challenge 2025 : Fréquentation record pour le rendez-vous des métiers et formations valaisan

La 9ème édition du Salon des Métiers et Formations « Your Challenge » s’est terminée aujourd’hui à Martigny.

Ce rendez-vous incontournable de l’orientation professionnelle s’achève sur un bilan positif selon les organisateurs. En six jours, l’événement a attiré plus de 31’000 personnes, dont 9’000 élèves des cycles d’orientation et des filières de transition du Valais.

Plus de 400 métiers se sont dévoilés aux visiteurs à travers de nombreux stands et temps forts. Une vingtaine d’apprentis ont par exemple participé au championnat romand des installateurs-électriciens et plus d’une centaines de jeunes ont réalisé des entretiens d’embauche éclairs avec des professionnels.

La 10ème édition est d’ores et déjà annoncée pour début 2027.

