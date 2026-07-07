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Yoann Provenzano vit une année 2026 riche en émotions

Yoann Provenzano a reçu en juin le prix SSA de l’humour.

La Société suisse des auteurs attribue chaque année une distinction parmi les humoristes romands, et l’artiste de Vevey rejoint ainsi Thomas Wiesel, Brigitte Rosset, Yann Marguet ou Marina Rollman. Il présente en outre son troisième spectacle, Performance, et présente depuis mai Le Perchoir, un talk-show hebdomadaire sur Couleur 3. Valérie Favre a rencontré Yoann Provenzano, à Vevey, dans son environnement naturel…

A savoir que de nombreux humoristes romands sont passés par la radio, est-ce que cette dernière en produit :

Retrouvez Yoann Provenzano sur scène avec son spectacle ou dès la rentrée à la radio.