Yannick Buttet quitte la présidence de la Chambre Valaisanne de Tourisme

Yannick Buttet démissionne de la présidence de la Chambre Valaisanne de Tourisme (CVT), a annoncé cette dernière ce mardi soir. L’ex-conseiller national PDC, également ancien président de Collombey-Muraz, dont la nomination à ce poste avait provoqué la polémique, a constaté qu’il n’avait plus le soutien de son comité.

« Je souhaite garantir à la CVT sa pleine capacité à remplir ses missions. Sans ce soutien, il ne me sera pas possible d’accomplir mon travail présidentiel. J’ai donc présenté ma démission », a déclaré Yannick Buttet face au comité, relayé ensuite par un communiqué. Il a exprimé ses voeux pour que cette dernière « poursuive son engagement au service du tourisme valaisan ». Le processus de sélection et d’élection pour la présidence de la CVT se fera conformément aux statuts, précise la Chambre.