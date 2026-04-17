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WRAP – Rap & Philo: Quand la philosophie se rappe sur scène à Martigny

Des élèves de l’École de culture générale de Martigny montent sur scène aux Caves du Manoir après plusieurs mois de travail mêlant réflexion philosophique et création musicale autour de l’amitié.

Aux Caves du Manoir à Martigny, la philosophie prend une forme pour le moins inattendue : celle du rap. Des élèves de l’École de culture générale montent sur scène ce week-end pour présenter le fruit de plusieurs mois de travail autour d’un thème central : l’amitié.

Encadrés par leur enseignante Elena Lucciarini et accompagnés par le rappeur valaisan Setay, les élèves se sont plongés dans les textes de grands philosophes avant de les réinterpréter en musique. Écriture, enregistrement en studio, réalisation de clips… le projet mêle démarche artistique et réflexion académique.

Sur scène, les élèves sortent de leur zone de confort. Erika, en 3CG3, revient sur sa journée de répétition :

À l’issue des répétitions jeudi, Igor, également élève de 3CG3, se dit enthousiaste face à l’expérience :

Un projet mené avec le rappeur valaisan Setay, de son vrai nom Bastien Rey, qui a accompagné les élèves à chaque étape. Il revient sur le travail accompli :

Une expérience forte pour les élèves… et une autre manière d’aborder la philosophie, comme le souligne leur enseignante Elena Lucciarini :

Rendez-vous samedi dès 18h30 aux Caves du Manoir pour WRAP – Rap & Philo.