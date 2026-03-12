RC - Dernières infos

Willy Brand se charge de la sécurité du plateau de Villars-Gryon depuis plus de 40 ans

Dans les Alpes vaudoises, le chef des pistes et de la sécurité pour Télé-Gryon-Villars-les Diablerets, les communes liées et les offices du tourisme est Willy Brand.

Certains skieurs s’arrêtent au poste de secours à Bretaye uniquement pour le saluer. Depuis 45 ans, il gère l’ouverture des routes et des pistes en hiver. Né aux Posses, vivant à Gryon, cet enfant de la région est connu de tous ceux qui oeuvrent dans la station de Villars-Gryon. Rencontre avec un amoureux de la montagne qui est tombé dans la marmite du ski étant petit…

Ne manquez pas de le saluer quand vous passerez près du poste de secours à Bretaye.