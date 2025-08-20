RC - Dernières infos

Vouvry: une course mythique qui relie le lac de Taney

La 2ème édition de la course « Vouvry-Taney» se tiendra ce samedi entre le village Tzino et le lac de Taney.

Une course historique des années 70 qui a repris des couleurs en 2024 sous l’impulsion de l’association « Sébastien Ducrey ». Ce rendez-vous des passionnés de nature et de course à pied rend hommage à cet enfant de Vouvry et amoureux de la montagne décédé en 2021. A noter que le « memorial Sébastien Ducrey » se déroule conjointement avec la fête au village à Vouvry.

Pierre Ducrey, Président de l’Association Sébastien Ducrey.

Pour de plus amples renseignements, pour les inscriptions à la course ou si vous souhaitez soutenir l’association, vous pouvez vous rendre sur le site internet suivant:

www.associationsebastienducrey.com