RC - Dernières infos

Vouvry: un terrain d’entente entre la communauté yéniche et la commune

Depuis quelques jours, plusieurs caravanes de la communauté yéniche se sont installées sur la place des fêtes de Vouvry. Après deux années consécutives d’occupation illicite du terrain, une entente a pu être trouvé en ce début de printemps, en accord avec la commune.

Moins d’une dizaine de caravanes est arrivée en début de semaine sur la place des fêtes, à l’entrée du village de Vouvry. Une présence organisée et convenue à l’avance, en accord avec la commune. Après deux années d’installation illicite, les deux parties ont pu échanger durant la saison hivernale, et trouver une entente. La réservation de la place publique a été faite en bonne et du forme et accepté par l’exécutif vouvryen, moyennant des taxes de séjour.

Minoritaire en Suisse, la communauté yéniche s’est montrée satisfaite de la collaboration avec la localité chablaisienne. Pour elle, le signal est fort, d’autant qu’elle souffre toujours d’une fausse comparaison avec les roms, venus d’Europe de l’est.

Rencontré sur place, l’un des responsables de la communauté yéniche, Stève Gerzner, est revenu sur le contexte dans lequel il a l’habitude d’évoluer.

Présente aussi lors de notre visite sur la place des fêtes, la présidente de Vouvry a rappelé que cet accord s’est construit après deux années conflictuelles. Aujourd’hui, c’est une bonne collaboration qui permet aux yéniche d’occuper de manière licite la place des fêtes jusqu’à la fin du mois de mars. Mais, Véronique Diab-Vuadens, tenait à rappeler l’historique des relations avec la communauté yéniche.

Vidéo-reportage sur le sujet: