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Vouvry: un pilote de wingsuit perd la vie à Chavalon

Un accident mortel de wingsuit s’est produit jeudi matin dans le secteur de Chavalon, à Vouvry. Un Suisse de 29 ans a été retrouvé sans vie après une importante opération de recherche.

Le drame s’est noué jeudi peu avant 11 heures. Deux pilotes de wingsuit ont décollé ensemble du site de La Suche, au-dessus de Vouvry, en direction des Évouettes. À l’arrivée, l’un d’eux a constaté l’absence de son compagnon et a donné l’alerte.

D’importants moyens de secours ont été engagés, notamment la Police cantonale valaisanne, la police intercommunale du Haut-Lac, les sapeurs-pompiers du Haut-Lac ainsi que deux hélicoptères d’Air-Glaciers. Le corps du pilote disparu a finalement été découvert vers 13h45 dans la région de la centrale électrique de Chavalon.

La victime est un Suisse âgé de 29 ans. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

/comm-jga