Vouvry: retour d’une course à pied mythique grâce à l’association « Sébastien Ducrey »

L’association « Sébastien Ducrey » relance une manifestation qui a marqué l’histoire du Chablais dans les années 80 : la course Vouvry – Taney.

« Le mémorial Sébastien Ducrey », qui se déroulera le 17 août prochain, invite les amoureux de la montagne et de la région à participer à une course à pied populaire dans un esprit convivial. Un événement qui rend hommage à Sébastien Ducrey, un enfant de Vouvry et passionné de montagne décédé en 2021.

Pierre Ducrey, président de l’association et frère de Sébastien.

Pour les inscriptions et pour soutenir l’association : https://www.associationsebastienducrey.com/