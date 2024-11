RC - Dernières infos

Vouvry : pour ses 100 ans, Riond-Vert s’offre un nouvel établissement médico-social

Vouvry pourrait avoir son nouvel EMS Riond-Vert d’ici 2030. Centenaire, l’actuel bâtiment doit être remplacé par le projet « Paulette », qui sera construit au centre du village.

Le vernissage du concours du futur EMS « Riond-Vert » a lieu mercredi soir à Vouvry. Et c’est le projet « Paulette » qui a reçu début novembre les faveurs du jury, dont sont membres Véronique Diab-Vuadens, présidente de la commune de Vouvry et du conseil d’administration de Riond-Vert SA, et France Udressy directrice de l’EMS Riond-Vert SA.

Les personnes présentes au vernissage du concours ont pu découvrir les contours du futur établissement médico-social, « qui verra le jour au centre du Village d’ici 2030, si tout va bien » espère la cheffe de l’exécutif « tzino ». Le public peut consulter les plus de trente projets soumis, de 16h30 à 18h30, les 28 et 29 novembre et du 4 au 6 décembre à la place des fêtes à Vouvry.

Parmi la trentaine de candidats, le jury a jeté son dévolu sur « Paulette », une réalisation du bureau d’architectes lausannois Itten + Brechbül. « Personnellement, les deux jours de délibérations étaient intenses, avec le sentiment de choisir quelque chose qui a un impact énorme, pour les 100 prochaines années » avoue Véronique Diab-Vuadens.

Entre un lieu de vie, de quiétude, d’animation ou un établissement de soin et hospitalier, il est parfois difficile de placer le curseur lors des délibérations. La directrice de l’EMS Riond-Vert SA et membre du jury. France Udressy.

Le futur EMS accueillera 120 lits et plus d’une centaine de collaborateurs y travailleront. Ils auront la lourde tâche d’y faire régner la même bienveillance que dans le Riond-Vert d’aujourd’hui. France Udressy.

Le chantier pourrait débuter en 2027 et le coût est estimé entre 38 et 40 millions de francs. Pour rappel, l’actuel EMS Riond-Vert compte 93 lits et ne peut plus être remis aux normes. Il fêtera ses 100 ans l’an prochain.

