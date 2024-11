RC - Dernières infos

Vouvry: le ski en « Miex », c’est terminé

Des générations de petits « tzinos » l’ont connu et y ont appris à skier : le téléski du ski-club Miex-Vouvry, situé au « Cul-du-Flon », prend sa retraite.

Faute de fréquentation, d’exploitants et d’enneigement de plus en plus instable et incertain, le ski-lift situé dans le hameau de Miex, sur les hauts de Vouvry, ne remontera plus aucun skieur.

Gratuit dès sa mise en service il y a plusieurs décennies, ce remonte-pente perché à 1070 mètres, exigeait une rigueur sécuritaire et des ressources qui ont fait prendre au comité, la mort dans l’âme, cette décision couperet et irrévocable.

Interview de son président, Jimmy Garcia, au micro de Guillaume Abbey.