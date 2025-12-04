RC - Dernières infos

Vouvry lance officiellement sa centrale de chauffage à distance

Le chauffage à distance de Vouvry se concrétise. Mercredi matin, la première pierre de la future usine de production de chaleur a été posée. Dès octobre 2026, elle permettra de chauffer 60 bâtiments.

Le chauffage à distance de Vouvry devient de plus en plus concret. Mercredi en fin de matinée, la pose de la première pierre de la centrale de chauffage a eu lieu. Avec une mise en fonction prévue en octobre 2026, cette future unité de production de chaleur pourra, par la combustion de matière renouvelable issue du bois local, empêcher les émissions de 3’000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère par an et d’alimenter 60 bâtiments. Soit l’équivalent de 800 logements individuels.

Depuis trois ans, le chauffage à distance s’est déployé à Vouvry. Il alimente en énergie et en chauffage la Maison de Commune, la bibliothèque, l’école et la piscine couverte. « En raccordant ces structures publiques, la commune a donné l’exemple, souligne Jacques Métais, municipal en charge des services industriels et de l’énergie. À l’avenir, le futur EMS ainsi que la crèche-garderie en construction seront également connectés. »

Président du conseil d’administration de VouvryCAD-SA, il rappelle toutefois que ce type de chauffage à distance ne convient pas à toutes les habitations.

Pour le directeur de VouvryCAD-SA, cette solution à deux chaudières bois et une à mazout, assure une stabilité dans la livraison de chaleur. Maximilien Clappier.

Pour rappel, depuis 2022, la société Vouvry CAD — détenue à 85 % par Romandie Energie et à 15 % par la commune de Vouvry — a pour mission d’alimenter les bâtiments en chauffage. Un projet estimé à cinq millions de francs, financé selon cette même répartition.

Guillaume Abbey