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Vouvry dit oui à son futur EMS malgré des débats nourris

Les citoyennes et citoyens ont accepté lundi soir le projet « Paulette », appelé à remplacer l’actuel EMS Riond-Vert. Si la nécessité d’un nouvel établissement n’a guère été contestée, son implantation au centre du village a suscité de nombreux débats.

Vote à bulletin secret, salle comble et résultat serré : le projet de futur EMS de Vouvry a franchi une étape décisive lundi soir. Réunis en assemblée primaire à la Salle Arthur-Parchet, les citoyennes et citoyens ont accepté par 143 voix contre 118 et deux abstentions la mise à disposition du terrain destiné à accueillir le projet « Paulette », lauréat du concours d’architecture de novembre 2024.

Le sujet a suscité une forte mobilisation. Selon les autorités communales, 263 personnes ont pris part à l’assemblée, une affluence exceptionnelle pour la commune. Signe de la sensibilité du dossier, une citoyenne a demandé que le vote se déroule à bulletin secret. La proposition ayant obtenu le soutien nécessaire de l’assemblée, le résultat n’a été connu qu’après dépouillement.

La présidente Véronique Diab-Vuadens sur la participation exceptionnelle à cette assemblée

Un emplacement qui divise

Au cours des débats, la nécessité de remplacer l’actuel EMS Riond-Vert, devenu inadapté aux normes et aux besoins actuels, n’a pratiquement pas été remise en question. Les interrogations ont surtout porté sur l’emplacement retenu pour le futur établissement.

Le projet prévoit en effet une implantation sur l’actuel terrain de football d’entraînement, au centre du village. Plusieurs habitants ont exprimé leurs inquiétudes concernant la disparition d’une partie des espaces verts ainsi que les possibilités de loisirs qui resteront à disposition des enfants. Des critiques auxquelles les autorités communales s’attendaient. Elles ont rappelé que la réflexion sur les infrastructures sportives et les espaces publics s’inscrivait dans une vision plus globale du développement communal.

Véronique Diab-Vuadens sur l’emplacement et le terrain de football

Un chantier qui s’inscrit sur le long terme

Avec ce vote favorable, le projet entre désormais dans une nouvelle phase. Les prochains mois seront consacrés à l’affinement du projet lauréat, tant sur les aspects techniques qu’architecturaux et financiers.

Le futur EMS comptera 120 chambres individuelles et remplacera l’actuel bâtiment centenaire de Riond-Vert, devenu inadapté aux normes actuelles. Selon le calendrier présenté par les autorités, une mise à l’enquête pourrait intervenir entre fin 2026 et début 2027. Après les procédures administratives et les éventuels recours, le premier coup de pioche pourrait être donné à l’horizon 2029 pour une ouverture envisagée en 2031.

/JGA