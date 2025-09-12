RC - Dernières infos

Vouvry : centenaire, l’EMS Riond-Vert ouvre ses portes pour deux jours de fête ce week-end

D’un vieux moulin il y a un siècle, à l’EMS d’aujourd’hui, en passant par un asile pour nécessiteux : Riond-Vert à Vouvry présente son centenaire riche en histoire, les 12 et 13 septembre au public.

L’EMS Riond-Vert de Vouvry souffle ses 100 bougies. En 1925, un ancien moulin se transformait en asile pour les plus démunis, qui devint un établissement médico-social dans les années 80. « Aujourd’hui le terme « asile » est encore répandu dans la population pour qualifier Riond-Vert, devenu EMS dans le courant des années septante », relève la directrice de l’établissement médico-social, France Udressy. « Ce week-end sera une fois encore l’occasion de montrer aux personnes présentes que c’est un lieu de vie et qu’il s’y passe vraiment des choses merveilleuses », complète-t-elle.

Les archives de l’EMS au cœur d’une exposition

En 2025, cette institution de premier plan du Haut-Lac valaisan célèbre son centenaire avec 2 jours de fête, dès vendredi soir avec une partie officielle, en présence des autorités régionales et cantonales. Puis le lendemain, le samedi dès 9h, les portes ouvertes mettront à l’honneur une exposition sur l’histoire de Riond-Vert, incluant des archives collectées auprès du public. Cédric Vuadens, vice-président de la commune de Vouvry et co-président du comité d’organisation.

Parmi ces pièces, beaucoup reflètent les 1’000 vies de Riond-Vert, et certaines détiennent une forte charge symbolique pour la directrice de l’EMS France Udressy, également co-présidente du comité d’organisation.

De nos jours, l’EMS vouvryen compte 93 résidents pour 150 collaborateurs. Prévu à l’horizon 2030, un nouvel établissement devrait voir le jour au cœur de Vouvry.

Guillaume Abbey