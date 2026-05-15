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Vouvry accueille 600 scouts pour les 60 ans de Saint-Hippolyte

À Vouvry, le groupe scout Saint-Hippolyte fête cette année ses 60 ans avec un grand rassemblement cantonal organisé ce week-end. Près de 600 scouts venus de tout le Valais sont attendus pour deux jours d’activités et de campement.

Accueillir 600 scouts le temps d’un week-end, monter un campement géant, gérer la sécurité, les repas, les activités et les déplacements : à Vouvry, les préparatifs du rassemblement cantonal scout battent leur plein. Samedi et dimanche, le groupe Saint-Hippolyte en profitera pour célébrer cette année ses 60 ans et, pour marquer le coup, il a choisi de réunir une quinzaine de groupes venus de tout le Valais. Un événement qui demande des mois d’organisation et une importante mobilisation bénévole.

Mais derrière l’ambiance festive, la logistique représente un véritable défi, comme nous l’explique Aloïs Morel, membre du groupe Saint-Hippolyte de Vouvry.

Une exposition retraçant l’histoire du scoutisme et du groupe de Vouvry est également proposée au public à la salle Arthur-Parchet. L’occasion de mettre en lumière un mouvement qui continue de fidéliser ses troupes. À Vouvry, le groupe Saint-Hippolyte compte aujourd’hui plus d’une centaine de membres. Un succès qui repose avant tout sur les liens d’amitié qui se créent dès le plus jeune âge.

Pour Aloïs Morel, alias Saïmirif et Kevin Carrard, alias Ecureuil, tous deux membres du groupe Saint-Hippolyte, le scoutisme reste avant tout une aventure humaine.

/LT