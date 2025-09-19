RC - Dernières infos

Votations du 28 septembre : les Bellerins se prononceront sur le coût du nouveau collège

L’avenir du nouveau collège de Bex se décidera lors des votations du 28 septembre prochain.

Les Bellerins sont appelés à se prononcer sur le référendum du crédit d’étude de faisabilité de 3,4 millions de francs en faveur du futur établissement au Pré-de-la-Cible. Le montant, accepté par le conseil communal en début d’année, est jugé trop onéreux par les référendaires.

Les opposants UDC et PLR dénoncent également un emplacement inadéquat qui entrainerait le déplacement des quatre terrains de tennis, de la Société vinicole et de musique. En cas d’approbation du référendum, l’élu et opposant PLR Philippe Sarda, propose de soumettre rapidement le projet redimensionné au marché public.

Les défenseurs du nouveau collège à 66 millions de francs rappellent que la création de nouvelles classes est urgente dans un contexte de pénurie et qu’aucun autre terrain communal ne peut accueillir le projet. L’approbation du référendum aurait des conséquences dramatiques pour la commune selon Christophe Simeon conseiller communal membre du comité de soutien.

En cas de refus du référendum par les Bellerins le 28 septembre, le développement du nouveau collège de Bex suivra son cours. Les premières salles de classes et infrastructures sportives pourraient notamment voir le jour à l’horizon 2030.