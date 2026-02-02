RC - Dernières infos

Vivre ensemble malgré le handicap : une colocation inclusive s’installe à Château-d’Oex

La première colocation inclusive de Suisse romande ouvrira ses portes le 1er avril à l’entrée de Château-d’Oex.

Le lieu porté par l’association « Au Chalet d’Enhaut » et sa fondatrice Sophie Labarraque accueillera dans la mixité cinq personnes en situation de handicap neurologique. Sur trois étages nouvellement construits et un grand jardin potager, les jeunes de 20 à 35 ans cohabiteront de manière indépendante et vivront au rythme d’un riche programme culturel combinant soirées contes, chant et ateliers de théâtre ouverts aux habitants du village.

La colocation a été pensée comme une solution intermédiaire entre la maison et une institution où les colocataires seront encadrés en permanence tout en bénéficiant des prestations de rééducation du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut. Sophie Labarraque, porteuse du projet.

Pour Sophie Labarraque, porteuse du projet et maman d’un jeune touché par le handicap, il est essentiel que ce chalet devienne un carrefour de rencontres et de partages avec les habitants.

Deux chambres destinées à des jeunes souffrant d’une maladie rare et d’affections neurologiques sont encore à pourvoir d’ici le 1er avril au sein de la colocation inclusive au Chalet d’Enhaut. L’association invite les personnes âgées de 20 à 35 ans et souhaitant vivre à la montagne à déposer leur candidature : auchaletdenhaut.ch.

Antoni Da Campo