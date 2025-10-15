RC - Dernières infos

« Vision pour demain »: Blonay – Saint-Légier dresse le bilan

La démarche « vision pour demain » est terminée à Blonay – Saint-Légier. Elle a permis de connaître les attentes de la population pour dresser un plan d’aménagement communal.

La démarche participative « vision pour demain » s’est terminée la semaine dernière à Blonay – Saint-Légier. Une exposition publique a permis de découvrir les résultats de la démarche et la manière dont les idées récoltées auprès des habitants y ont été intégrées. Les habitants ont pu découvrir comment l’utilisation des différentes zones a été pensée pour les quinze prochaines années. Pour rappel, en avril, la population avait été invitée à réfléchir à l’aménagement du territoire communal.

Des forums citoyens, des enquêtes de terrain et des sondages en ligne ont permis de récolter de nombreux avis. Thierry George, municipal en charge de l’urbanisme et des travaux pour la commune de Blonay – Saint-Légier explique comment faire la part des choses entre désirs de la population, impératifs communaux et demandes de promoteurs.

