RC - Dernières infos

Vionnaz: une halle en bois est la proie des flammes – la route cantonale est fermée

Un important incendie s’est déclaré à l’entrée de Vionnaz dans la nuit de mardi à mercredi. Non maîtrisé à l’heure actuelle, le feu a embrasé l’intégralité d’une halle en bois, où se trouvent, entre autres, un dépôt d’une entreprise de paysagisme et un restaurant.

Les services de sécurité sur place nous indiquent qu’aucune victime n’est à déplorer pour l’instant et que les origines de l’incident sont encore inconnues. Une enquête devrait être ouverte. Le tronçon de la route cantonale entre Vionnaz et Muraz est fermé à toute circulation et une déviation est mise en place. Les centres d’incendie du Chablais valaisan, de CIMO, du Haut-Lac, et les polices cantonale et communale ont été alertées aux alentours de 3h40 mercredi matin. Une soixantaine de personnes tente de venir à bout de l’incendie.

Plus d’infos à venir.

Guillaume Abbey