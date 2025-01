RC - Dernières infos

Vionnaz se dote à son tour d’une chataigneraie

La commune de Vionnaz a créé une châtaigneraie le long de la route de Torgon. Ouvert au public, ce parc favorisera la biodiversité grâce à la mise en valeur de murs en pierres sèches bordant la parcelle.

La Commune a planté 9 châtaigniers sur un terrain situé à « l’intérieur d’un virage » de la route menant à Torgon. Mis en terre l’an dernier et cerclés de protection en bois contre la faune, les arbres feront partie d’un projet plus vaste d’espace public. « Les gens pourront venir se balader, se reposer puisque nous installeront des bancs et, espérons-le, cueillir des châtaignes » explique le Municipal chargé de l’environnement et des espaces publics de Vionnaz, François Bressoud.

La volonté est de créer un espace de biodiversité sur une ancienne parcelle viticole bordées de murs en pierres sèches, typiques de ces cultures. Ces constructions vont être mises en valeur, et serviront de lieu d’habitations pour de nombreuses espèces, comme les insectes et les petits reptiles par exemple.

Venue de l’idée de François Rouiller, garde-forestier au triage du Haut-Lac et responsable du domaine de Vionnaz, cette châtaigneraie de Vionnaz se fait en collaboration avec le Fonds Suisse pour le paysage et la Fondation Chablais Nature. Pour ce type d’essence, le sol vionnéroud semble hospitalier selon François Bressoud.

Subventionnée à hauteur de 11’000 francs, la commune de Vionnaz n’aura « plus qu’à » régler un solde de 1’500 francs pour sa future châtaigneraie. Dans la région, Saint-Gingolph et Collombey-Muraz ont également réalisé des projets similaires.

Guillaume Abbey