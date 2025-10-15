RC - Dernières infos

Vionnaz : Quand la technologie se met au service de la mémoire

À Vionnaz, la mémoire passe au numérique. L’association Sauvegarde du patrimoine entreprend la numérisation de ses archives, un projet mêlant technologie et transmission pour préserver photos, objets et souvenirs avant qu’ils ne s’effacent.

À Vionnaz, l’association Sauvegarde du patrimoine lance la numérisation de ses archives. Motivée par les incendies passés et la récente catastrophe de Blatten, l’entité chablaisienne veut préserver photos, documents et objets avant qu’ils ne disparaissent. Le projet est mené en collaboration avec la spécialiste en humanités numériques Delphine Mamie, qui s’est appuyée sur un logiciel informatique créé par l’Association Patrimoine Collombey-Muraz.

Elle nous explique le principe de son travail.

Si l’objectif principal est la conservation de ces archives, leur référencement fait aussi partie du processus. Pour cela, certains membres de l’association, dont la mémoire est précieuse, sont mis à contribution. Les précisions de Delphine Mamie.

/LT