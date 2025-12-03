RC - Dernières infos

Vionnaz: le budget 2026 est refusé par le Conseil général !

Le Conseil général de Vionnaz a bouclé sa toute première année d’existence mercredi soir à la salle de la Greffaz par le refus du budget 2026. La Municipalité à 60 jours pour établir, puis dévoiler une nouvelle mouture.

Pour terminer ce premier cycle annuel, le législatif vionnéroud a refusé le budget 2026, affichant un excédent de charges de près de trois millions de francs. A noter que le vote s’est fait à bulletin secret. Par ce résultat, la Municipalité de Vionnaz devra revenir, dans les prochains 60 jours, pour exposer un nouveau projet de budget. Peu avant ce refus législatif, au moment des prises de paroles, tous les groupes représentés, à savoir le Mouvement Villageois, La Liste Citoyenne, Le Centre Plus Vionnaz-Torgon et Cohésion Communale – PLR avaient formulé leur profond désaccord avec le budget présenté.

Résultats: 19 non 10 oui 1 nul.

Réactions à venir