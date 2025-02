RC - Dernières infos

Vionnaz : la zone réservée de « Vignes d’en Bas » ne sera pas prolongée

Le législatif vionnéroud a créé deux nouvelles commissions et refusé de prolonger le blocage de la zone réservée des « Vignes d’En Bas ».

Le conseil général de Vionnaz a créé, et élu les membres de deux commissions mercredi soir. Lors de sa deuxième séance depuis sa création, le législatif vionnéroud s’est doté d’une commission « développement économique, tourisme & mobilité » et « aménagement du territoire (PAZ et RCCZ).

Les membres du plénum ont également refusé de prolonger le blocage de « Vignes d’En Bas ». Qualifiée de « réservée », cette zone à bâtir était suspendue afin de laisser le temps à la commune d’établir son PAZ, le plan d’affectation des zones et son RCCZ, le règlement communal des constructions et des zones. Au vu du résultat du vote, la zone réservée échoit au 6 mars 2025. Yoann Schmidt conseiller communal responsable de l’aménagement du territoire et développement urbain.

Certains élus, majoritairement du Mouvement villageois, ont exprimé des difficultés à se prononcer sur cet objet, citant un manque d’informations et un délai de réflexion trop court.

Guillaume Abbey