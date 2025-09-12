Vionnaz : la soirée « Local Leaders » mettra en lumière les défis des entrepreneurs locauxscr

RC - Dernières infos

Vionnaz : la soirée « Local Leaders » mettra en lumière les défis des entrepreneurs locaux

Vionnaz met en lumière son dynamisme lors d’une soirée dédiée à l’économie locale. « Local Leaders » sera également l’occasion pour la Commune de faire le point sur la parcelle de 33’000 M2 du « Grand-Clos ».

La commune de Vionnaz présente « Local Leaders » le vendredi 19 septembre prochain. Sur le thème de « l’élan économique local », cette soirée aura pour objectif de se pencher sur les sociétés vionnéroudes, leurs entrepreneurs et leurs réalités.

Au programme de cette rencontre, les interventions de deux acteurs de l’économie valaisanne, Florence Gessler d’Antenne Région Valais Romand et le CEO de West End Watches et président de l’Union des Indépendants, l’UDI, Jérôme Monnat.

L’interview de Raphaël Filliez, municipal vionnéroud et vice-présidente de la commune, chargé du développement économique, des finances et de l’intégration.

Guillaume Abbey