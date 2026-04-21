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Vionnaz : la privatisation de salles communales fait grincer les sociétés locales

La privatisation de deux salles communales à Vionnaz pour l’UAPE provoque une vive contestation des sociétés locales. Malgré les critiques et des discussions engagées, la commune maintient sa décision et pour l’heure, aucune solution n’a encore été trouvée.

À Vionnaz, la décision de privatiser définitivement deux salles communales pour l’UAPE continue de faire des vagues. Annoncée par courrier le mois dernier, elle met fin à un système de partage avec les sociétés locales dès cet été. Une décision qui a suscité de vives réactions, notamment auprès d’association villageoises qui dépendent de ces espaces pour assurer leur manifestation.

Malgré la levée de bouclier, la commune de Vionnaz assume cette décision et parle d’une nécessité pour la pérennité de l’UAPE. Sa présidente, Valérie Bressoud-Guérin.

Pour les sociétés vionnéroudes concernées, la surprise a été de taille. Par l’intermédiaire du Cartel des sociétés de Vionnaz, dont le rôle est de faire le lien avec le conseil communal, elles ont rapidement pris position, avant de rencontrer l’exécutif, comme nous l’indique son président, Patrick Raboud.

Malgré les premiers échanges, aucune solution n’a pour l’heure été trouvée.

/LT