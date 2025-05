RC - Dernières infos

Vionnaz : la crèche-UAPE sera démolie puis intégrée au projet de nouveau complexe scolaire

« Le Papillon Bleu » à Vionnaz sera détruit en raison des dégâts d’eau subis l’an dernier notamment. La Commune a décidé d’inclure la future crèche-UAPE dans le projet de nouvelle école.

Le Conseil communal de Vionnaz a décidé de ne pas rénover la Crèche-UAPE « Le Papillon Bleu », et sera donc démolie. Rappelons que la structure avait subi plusieurs dégâts des eaux ces dernières années, résultant au déménagement d’urgence d’une partie de la crèche l’été dernier à la Maison du Pavé.

Un demi-million de francs de travaux

Trop onéreuses, les démarches de réfection ont été abandonnées, à la suite de deux expertises mandatées par la Municipalité. « Ces analyses ont révélé une obstruction des canalisations due au temps, et une infiltration des eaux dans le bâtiment par le sol et le toit, qui n’est plus étanche », et Valérie Bressoud-Guérin, présidente de Vionnaz d’ajouter « le bâtiment a 20 ans, et certains éléments ne sont plus aux normes », nous explique la cheffe de l’exécutif communal. « Refaire toute la structure nous aurait coûté plus d’un demi-million de francs, sans que nous répondions aux besoins actuels et futurs de places d’accueil », conclut la Centriste.

Le « Pavé », pierre angulaire de l’accueil provisoire

Dans une communication la semaine dernière, la Commune de Vionnaz a indiqué aux parents « qu’il a été décidé d’inclure la future crèche-UAPE au projet d’extension du complexe, qui ne verra pas le jour avant 2029-2030. » D’ici là, il a fallu trouver une solution pour l’accueil des enfants. Valérie Bressoud-Guérin présidente de la commune de Vionnaz.

Guillaume Abbey