Vionnaz : la Commune a son budget 2026

Le conseil général de Vionnaz s’est réuni en séance extraordinaire mercredi soir. Pour la deuxième fois en un peu moins de deux mois, il devait se prononcer sur la mouture 2026 du budget communal, rejetée en décembre dernier.

Accepté ce mercredi 28 janvier 2026 par 23 pour et 5 abstentions et aucune opposition, il affiche toujours un surplus de charges. Celui-ci a néanmoins été réduit : il est passé d’un peu plus de trois millions de francs en décembre à 2,18 millions de francs. Quant à la marge d’autofinancement, elle est passée d’un déficit de 1,5 million de francs à un manque de 633 000 francs.

Réactions à venir.