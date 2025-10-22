RC - Dernières infos

Vionnaz : la Bourgeoisie et la Commune cherchent un repreneur pour le Tseudron

L’emblématique bâtiment du Tseudron à Torgon est à vendre. Propriétaire, la Bourgeoisie de Vionnaz a la volonté d’y maintenir les activités préexistantes, tout en le rénovant entièrement.

Installé en 1974 à partir de cabanes de chantier acquises auprès du barrage de la Grande Dixence, le Tseudron est le témoin du dynamisme touristique qu’a connu la station des Portes du Soleil lors de la seconde moitié du vingtième siècle. « Il a été installé au même moment que l’implantation des premières remontées mécaniques à Plan-de-Croix », indique Valérie Bressoud-Guérin, présidente de la commune de Vionnaz. « Au départ, il n’était qu’une buvette. Puis se sont ajoutés un restaurant, un lieu de dépôt de matériel et un magasin de sport. Que l’on trouve encore aujourd’hui », complète-t-elle. Mis en vente en octobre par la bourgeoisie de Vionnaz (propriétaire de la parcelle) et la Commune, le Tseudron, par le biais du futur acquéreur, doit participer au nouvel élan de Torgon.

Tourisme 4 saisons et vétusté

Le bâtiment jouit d’une situation idéale selon Valérie Bressoud Guérin puisqu’il « se trouve au bas des pistes et hors des zones d’habitations ». En surplomb de la place de stationnement de Plan-de-Croix, qui donne accès aux remontées mécaniques du Tronchet et de la Djeu des Têtes, c’est tout un secteur qui pourrait être revalorisé et orienté vers le « tourisme 4 saisons ». « L’été, Torgon attire les randonneurs. Le Tseudron pourrait devenir une halte sur leur parcours ».

D’après le cahier des charges, le lieu devra maintenir les activités et les services actuels, « tout en laissant une place à l’école suisse de ski, aux remontées mécaniques, à un local de samaritains », liste la cheffe de l’exécutif vionnéroud.

Vétuste et datant des années 70, la bâtisse reflète des retards de mises en conformité. Une réalité derrière laquelle ne se cache pas celle qui est présidente de la commune depuis 2020. « C’est devenu au fur et à mesure une petite ruine, il est donc nécessaire pour les repreneurs d’entreprendre des travaux ». L’estimation du montant de ces derniers ne nous a pas été communiquée.

Pour bon nombre de Vionnérouds et de Torgonniouds, le bâtiment du Tseudron a une valeur symbolique.

A noter que la vente s’effectuera sous la forme du DDP, un droit de superficie distinct et permanent. Un principe qui permet à l’acheteur d’être propriétaire des murs durant une période déterminée.

Guillaume Abbey