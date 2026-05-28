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Vionnaz: des élèves des écoles spécialisées du canton de Vaud se sont affrontés lors d’un tournoi amical

La 4e édition du tournoi des écoles spécialisées vaudoises s’est déroulé cette année sous la forme d’un tournoi de football. Cela s’est passé ce mercredi sur le terrain du FC Vionnaz.

Des élèves de différentes écoles spécialisées du canton de Vaud se sont affrontés dans une compétition amicale, organisée par l’une d’entre elle, la Monneresse à Aigle. Si c’est la 4e édition de ce tournoi, c’est la première fois qu’il est organisé sous ce format, comme l’explique Alessandro Miro, éducateur social à la Monneresse.

Cette compétition avait pour but de permettre aux élèves ayant des besoins spécifiques, de mettre en pratique les valeurs du sport. Les élèves n’ont d’ailleurs pas reçu un entraînement intensif, comme l’explique Alessandro Miro.

Trois élèves de la Monneresse étaient d’ailleurs ravis de participer à cette journée. Ryan, Kevin et Diego nous ont raconté leur lien avec le football.

Une compétition amicale qui visait plusieurs objectifs, détaillés par l’éducateur social au sein de l’école, Alessandro Miro.

Parmi les écoles participantes se trouvaient notamment la fondation la Monneresse, à aigle, la fondation Mémise à Lutry ou encore la fondation Eynard Eynard, dans la région lausannoise.