Vionnaz: des citoyens réclament l’instauration d’un Conseil général

À Vionnaz, un mouvement citoyen prône l’instauration d’un Conseil général pour relever les défis croissants d’une commune en expansion. Avec la volonté d’apporter une gouvernance plus adaptée et de stimuler l’engagement des jeunes.

Un mouvement citoyen émerge à Vionnaz pour instaurer un Conseil général. Avec des défis de plus en plus complexes, comme l’avenir des infrastructures de loisirs à Torgon, la mobilité, le tourisme et l’agriculture locale, le système actuel semble – selon ses membres – dépassé pour une commune en pleine expansion approchant les 3000 habitants.

Ce mouvement propose ainsi la mise en place d’un Conseil général, composé de 30 conseillers généraux, en plus du Conseil communal. En outre, l’initiative vise à encourager l’engagement citoyen des jeunes en offrant une plateforme pour leur participation active à la vie politique locale.