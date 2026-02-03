RC - Dernières infos

Vionnaz : Après deux ans d’absence, le club de lecture fait son retour à la bibliothèque communale

Le Club de lecture fera son retour mercredi soir à la Bibliothèque de Vionnaz. Un rendez-vous participatif et intergénérationnel pour partager le plaisir de lire, loin des écrans.

Face au numérique, les bibliothèques cherchent à se réinventer. À Vionnaz, le pari est clair : faire du livre un point de rencontre. Avec le retour du Club de lecture, dès mercredi soir entre ses murs, la bibliothèque mise sur l’échange, la convivialité et la transmission, au-delà du simple prêt d’ouvrages. Un projet qui s’inscrit dans une dynamique plus large d’animations culturelles.

Éclairage avec Marisol Mariaux, responsable de la bibliothèque vionnéroude.

Malgré un monde toujours plus numérique, la bibliothèque de Vionnaz tire son épingle du jeu avec ce type d’évènement, qui permet de mettre la lumière sur les activités de la structure vionnéroude. Une structure qui se porte bien selon Marisol Mariaux.

Ce club de lecture reprend donc mercredi soir dès 19h à la bibliothèque communale de Vionnaz. Ces rencontres reviendront ensuite tous les deux mois, avec comme prochaine soirée prévue le 1er avril prochain.

/LT