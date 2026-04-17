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Violente rixe entre jeunes à la gare de St-Maurice : un blessé au couteau

Une bagarre impliquant une dizaine de jeunes a éclaté jeudi soir à St-Maurice. Un adolescent de 17 ans a été blessé à l’arme blanche.

Une violente altercation s’est produite jeudi, peu après 20 heures, à la gare de St-Maurice. Une dizaine de jeunes, dont plusieurs mineurs, se sont affrontés pour des raisons encore indéterminées. Des coups ont été portés à l’aide de barres métalliques et de bâtons en bois.

Dans la mêlée, un jeune de 17 ans a été blessé à la cuisse par un coup de couteau. Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé avant de pouvoir quitter l’établissement dans la nuit.

Plusieurs protagonistes, âgés de 16 à 18 ans, ont été interpellés. L’un d’eux a été placé en détention. Une enquête a été ouverte par le Ministère public et le Tribunal des mineurs pour établir les circonstances exactes des faits.

/LT