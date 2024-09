RC - Dernières infos

Violences domestiques: le Valais forme les pharmacies

Le Valais lance une formation pour le personnel des pharmacies afin de lutter contre les violences domestiques. Parallèlement, l’exposition « Plus fort que la violence » revient pour sensibiliser les jeunes et le grand public.

Le canton du Valais lance une nouvelle formation destinée au personnel des pharmacies pour lutter contre les violences domestiques. Elaborée par l’OCEF – l’office cantonal de l’égalité et de la famille – et la pharmacienne cantonale, la formation vise à donner aux employés les outils nécessaires pour détecter les situations à risque et orienter les personnes concernées. En raison de leur accessibilité, les pharmacies sont considérées comme un point d’entrée clé pour faciliter la détection des situations et l’accès aux prestations, selon la cheffe de l’OCEF, Katy Solioz-François :

Inédite par son caractère bilingue, cette formation est inspirée d’une initiative en ligne créée par le canton de Vaud. Elle a été adaptée pour le Valais par l’Office cantonal de l’égalité et de la famille, en collaboration avec la pharmacienne cantonale valaisanne. La cheffe de l’office Katy Solioz-François :

Le département de la santé, des affaires sociales et de la culture offre l’inscription aux 100 premières personnes. La formation sera ensuite proposée au tarif de 110 francs par personne.

Sensibiliser les jeunes à la problématique

Parallèlement, l’exposition Plus fort que la violence est de retour en Valais. Avec un objectif de prévention auprès des jeunes du secondaires II, elle fera halte à Monthey à Soluna du 16 au 26 septembre. Si les visites ont lieu dans le cadre scolaire, deux journées sont ouvertes au public : les 18 et 25 septembre.