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Violences domestiques: le Canton de Vaud veut renforcer la protection des victimes et le suivi des auteurs

Le Conseil d’État vaudois propose une révision de sa loi sur les violences domestiques. Le dispositif prévoit davantage de prévention, un meilleur accompagnement des victimes et des mesures renforcées contre les auteurs. Plus de 9 millions de francs seront investis d’ici 2029.

Mieux protéger les victimes et éviter les récidives : le canton de Vaud veut franchir une nouvelle étape dans la lutte contre les violences domestiques. Le Conseil d’État a présenté une révision de sa loi cantonale avec plusieurs mesures concrètes : davantage de suivi policier, trois entretiens socio-éducatifs obligatoires pour les auteurs expulsés du domicile ou encore de nouvelles places d’accueil pour les femmes et les enfants.

Cette réforme intervient alors que tous les homicides recensés en 2024 dans le canton relevaient de la sphère domestique. Un constat alarmant pour la conseillère d’État en charge de l’égalité, Isabelle Moret :

Le projet prévoit aussi une meilleure coordination entre les nombreux acteurs impliqués dans la lutte contre les violences domestiques. Police, hôpitaux, foyers d’accueil spécialisés et services sociaux devront renforcer leur collaboration pour améliorer la prise en charge des victimes et le suivi des auteurs.

Le canton prévoit également des moyens financiers supplémentaires importants, avec plus de 9 millions de francs investis à l’horizon 2029.

Parmi les autres mesures annoncées : un nouveau refuge d’accueil dans le Nord ou l’Est vaudois d’ici 2029 et une phase test de surveillance électronique des auteurs de violences dès cet automne.

/JGA