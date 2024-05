RC - Dernières infos

Violences domestiques: la loi cantonale valaisanne va être révisée

Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du Valais a présenté ce mardi matin la révision partielle de la loi sur les violences domestiques.

La LVD, la loi sur les violences domestiques devrait subir quelques ajustements. C’est ce qu’a annoncé le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du Valais. Cette révision entend renforcer la prévention, réduire la récidive et améliorer la protection des personnes touchées par les violences. De nouveaux outils vont être mis en place avec un renforcement de l’échange d’information avec l’Unité spécialisée de la Police cantonal en charge de la gestion des menaces. Une approche intégrée des violences domestiques sera aussi mise en œuvre dans ce nouveau projet. Katy Solioz-François, cheffe de l’Office cantonale de l’égalité et de la famille revient sur les améliorations que comporte ce projet.

Notez encore qu’un projet national de téléphone pour les victimes de violence domestique devrait voir le jour d’ici 2025.