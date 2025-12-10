RC - Dernières infos

Villeneuve se dote d’une plateforme 3D pour visualiser le territoire et les futurs projets

La Commune de Villeneuve s’est dotée d’un nouvel outil numérique : « Uzuverse », qui doit permettre de découvrir la localité vaudoise en 3D et d’anticiper l’impact des futurs aménagements. Destiné autant aux services communaux qu’aux propriétaires privés, il facilite les mesures, les simulations et l’évaluation de projets sur l’ensemble du territoire.

La commune de Villeneuve s’est dotée d’un nouvel outil numérique : une modélisation 3D du territoire. Cette plateforme, développée par une société basée à Renens, permet aux services communaux de mesurer en ligne la hauteur d’un bâtiment, la largeur d’une route ou encore de simuler l’impact de futurs projets. Un gain de temps précieux pour l’urbanisme et les travaux communaux. L’outil est aussi utile aux privés, qui peuvent par exemple évaluer le potentiel solaire d’un toit ou analyser l’ensoleillement de la saison selon les saisons.

Une sorte de « Google Street Views » amélioré, où ce sont des drones qui effectuent la cartographie. Les explications de Jonathan Guex, technicien en géomatique auprès de la commune de Villeneuve.

Mais avec un tel niveau de précision et de détail, se pose automatiquement la question de la protection de la sphère privée. La réponse de Jonathan Guex (jonatanne gay), technicien en géomatique auprès de la commune de Villeneuve

La plateforme est accessible à tous gratuitement, via le site cartoriviera.uzuverse.com.

/LT