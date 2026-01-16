RC - Dernières infos

Villeneuve–Saint-Maurice : un chantier ferroviaire stratégique se poursuit

Entamés en janvier 2025, d’importants travaux de modernisation sont en cours sur la ligne CFF Villeneuve–Saint-Maurice. Un chantier de longue haleine destiné à renforcer la sécurité et à augmenter la capacité du trafic ferroviaire entre le Chablais et le Valais.

Depuis un an, la ligne ferroviaire reliant Villeneuve à Saint-Maurice fait l’objet d’un vaste chantier mené par les CFF. Peu visibles pour le grand public, ces travaux sont pourtant essentiels au bon fonctionnement du réseau. Ils portent notamment sur le renouvellement complet de la ligne de contact électrique, la construction de nouveaux appareils de voie et la pose de caniveaux à câbles, indispensables à l’alimentation électrique et à la signalisation.

L’objectif est double : améliorer la sécurité des circulations et permettre, à terme, une augmentation de la fréquence des trains. Pour limiter l’impact sur les voyageurs, la majorité des interventions se déroule de nuit. Toutefois, plusieurs week-ends d’interruption totale du trafic sont prévus en 2026, avec la mise en place de bus de remplacement.

Ce projet, qui représente un investissement de plus de 100 millions de francs, concerne plusieurs communes du Chablais et du Valais. Les travaux les plus lourds doivent s’achever à la fin de l’année 2026. La mise en service complète des nouvelles installations est attendue pour fin 2027, tandis que des interventions plus ponctuelles pourraient se poursuivre jusqu’à l’horizon 2030.

L’entretien complet avec Nadya Hannane, cheffe de projet aux CFF Infrastructures :

/LT