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Villeneuve revalorise son jardin médiéval

Le jardin médiéval de Villeneuve sera inauguré demain. vendredi, en fin de journée. Un projet mêlant pédagogie, liens sociaux, patrimoine et tourisme.

La Municipalité de Villeneuve s’apprête à inaugurer son jardin médiéval. Le public est attendu ce vendredi dès 18h pour découvrir ce nouveau projet qui va le plonger dans l’univers du Moyen Âge, au cœur du Bourg. Le jardin, revalorisé, met en avant des herbes, des légumes et des fleurs typiques de cette époque et invite le visiteur à une approche pédagogique et sensorielle. Une signalétique permet d’en apprendre davantage sur les usages et les savoirs botaniques anciens. Ce jardin sera intégré au nouveau circuit touristique « Secrets de Villeneuve ». Mais ce lieu se veut aussi un point de rencontre pour la population locale. Valeria Harlay, déléguée à l’animation du Bourg de Villeneuve.