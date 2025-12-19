RC - Dernières infos

Villeneuve retient le projet « Mixtape » pour la future Maison de Ville

Le projet « Mixtape » a été désigné lauréat pour construire la future Maison de Ville de la Poterlaz, marquant une étape clé dans la transformation du cœur administratif de Villeneuve. Un choix nourri par une large concertation, où voisins, partis politiques et associations ont pu exprimer leurs attentes et leurs craintes.

La Municipalité de Villeneuve a tranché : c’est le projet « Mixtape », porté par Nicolas de Courten Architectes et Duo Architectes Paysagistes, qui donnera forme à la future Maison de Ville de la Poterlaz. Sélectionné à l’unanimité moins une voix, il se distingue par deux bâtiments circulaires installés sur un socle rectangulaire, avec un parking de 120 places et une large plateforme végétalisée créant un nouvel espace de rencontre.

Municipale en charge du dossier, Marie-Claude Pellet salue un projet jugé particulièrement abouti :

Au-delà de son architecture, le projet est le fruit d’un travail de concertation mené en amont. Les précisions de Marie-Claude Pellet :

Prochaine étape : l’élaboration d’un plan d’affectation prévu en 2026, avant le lancement de la phase de réalisation.

