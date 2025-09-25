RC - Dernières infos

Villeneuve, Rennaz et Noville dévoilent leur patrimoine forestier ce week-end

Trois communes chablaisiennes inaugurent ce week-end la route forestière Erniaule – La Braye. En marge, des animations et une sensibilisation aux rôles des forêts de protection seront proposées au public.

Les communes de Villeneuve, Rennaz et Noville invitent à découvrir leur patrimoine naturel ce week-end. Dans le cadre de l’inauguration de la route forestière Erniaule – La Braye, située dans le Vallon de la Tinière sur les hauts de Villeneuve, les curieux pourront profiter d’un parcours didactique relatant les apports de ce chantier. Pour rappel, il a duré plus d’un an.

Empruntée par les gardes-forestiers entre autres, cette voie traverse une forêt protectrice, dont les rôles précis seront décrits durant cette journée inaugurale. Cette sensibilisation sera complétée par diverses animations autour des métiers de la forêt et de la chasse, et seront données par des professionnels. Pour le garde-forestier communale, Martine Von der Aa, il est très important de mettre sur pied ce type de rencontres avec les citoyennes et les citoyens.

Dès 9h30 samedi, le vallon de la Tinière accueillera l’inauguration de la route Erniaule – La Braye. Au programme : animations et visite guidée du chantier sur 2,5 km, encadrées par des professionnels.

Guillaume Abbey