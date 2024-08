RC - Dernières infos

Villeneuve : près de 30’000 personnes se sont rendues au 14e Acro Show ce week-end

Le 14e Acro Show de Villeneuve s’est déroulé ce week-end. Près de 30’000 personnes ont pu profiter des démonstrations et des compétitions, le tout dirigé par la « tour de contrôle ».

Malgré la météo humide et instable, tout le programme a été respecté et les spectateurs se sont déplacés en masse sur la place de l’Ouchettaz. Entre le vendredi 16 et le dimanche 18 août, l’événement de vol libre acrobatique a réuni près de 30’000 personnes, qui ont pu assister aux démonstrations des avions de chasse de l’armée suisse, de Wingsuit de falaise avec Géraldine Fastnacht et de vol acrobatique en delta. Du parapente acrobatique figurait au programme des compétitions également.

Pour que tout se passe bien, il a fallu compter sur la coordination et la concentration des membres du comité de l’organisation, à l’instar du speaker de l’Acro Show, Yvan Curdy.

Les responsables de l’Acro Show confirment une 15e édition en août 2025. Rappelons que le budget de la manifestation est de 200’000 francs environ.

Guillaume Abbey