RC - Dernières infos

Villeneuve : Nicolas Riesen futur nouveau syndic

Elections communales vaudoises : depuis la semaine dernière nous connaissons la plupart des syndics de notre région.

Parmi les élus certains accèdent au poste de syndic pour la première fois et nous avons décidé de vous faire découvrir ces nouveaux visages. Après le syndic de Château-d’Oex, Pierre-François Mottier, et la nouvelle venue à Vevey Laurie Willommet, nous allons faire connaissance avec Nicolas Riesen à Villeneuve. Elu tacitement en remplacement de la syndique sortante Corinne Ingold, le PLR Nicolas Riesen est ravi de pouvoir faire face à ce nouveau défi politique.