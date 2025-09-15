RC - Dernières infos

Villeneuve maintient son taux d’imposition à 66,5 % pour 2026

Pas de changement pour les contribuables : le Conseil communal a validé à une large majorité le maintien du taux d’imposition. La Municipalité met en avant la stabilité fiscale, alors que de nouveaux défis financiers attendent la commune.

À Villeneuve, l’impôt communal restera inchangé en 2026. Le Conseil communal a accepté jeudi soir dernier, à une large majorité, le préavis fixant le coefficient d’imposition à 66,5 % de l’impôt cantonal de base.

La Municipalité justifie ce choix par la nécessité de maintenir une stabilité fiscale dans un contexte tendu : entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV), hausse de certaines charges cantonales et importants investissements prévus, notamment dans les infrastructures et les services à la population.

Seule une partie du groupe UDC avait tenté d’imposer une baisse d’un point, amendement rejeté par le reste du législatif. La syndique Corinne Ingold réagit :

Cette séance de rentrée a aussi marqué l’arrivée de Nicolas Riesen à la présidence du conseil communal. Son portrait, signé Corinne Ingold :

À noter que Nicolas Riesen succède à Elisabeth Bastide, pour la dernière ligne droite de la législature.

