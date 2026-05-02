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Villeneuve: la place de la Bourgogne se redynamise avec l’aide de ses habitants

Des couleurs, de la poésie, des arbres crochetés… Un nouvel élan pour la place de la Bourgogne à Villeneuve.

Dans le cadre de son projet de redynamisation de la commune, bancs et fontaine ont été peints, sublimés par des calligraphies de poèmes sélectionnés lors du concours littéraire de l’association des Arts et des Lettres du Scribe, tandis que les habitants du quartier ont décoré les arbres au crochet. Un vélo à livres a aussi été installé et des cours de yoga gratuits sont désormais proposés sur place. Vendredi premier mai, c’est sous le soleil que les habitants se sont réunis pour inaugurer le projet.

Valeria Harlay, déléguée à l’animation du bourg de Villeneuve, nous présente les effets positifs déjà observés :

Rassemblés autour d’un verre de l’amitié, nous avons profité de l’occasion pour récolter l’avis de quelques habitants présents pour cette inauguration :

L’avis semble unanime, ce vent de fraîcheur fait du bien à la commune et les habitants en sont ravis.

Tina Putallaz