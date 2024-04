RC - Dernières infos

Villeneuve: Il ne faudra pas piquer du nez dans la Grand-Rue

Dès lundi, les passants de la Grand-Rue de Villeneuve pourront contempler des œuvres d’art, en hauteur. Après une première édition couronnée de succès, la deuxième de « Nez en l’Air » mettra à l’honneur un célèbre poète britannique, qui, au 19ème siècle avait choisi la commune de la Riviera comme lieu de vacances, avant d’en parler de célèbres écrits.

À Villeneuve, la deuxième édition de l’exposition « Nez en l’Air » débutera lundi. Du mois d’avril jusqu’en novembre prochain, les piétons de la Grand-Rue pourront contempler des œuvres affichées en hauteur. Des œuvres uniques réalisées par plusieurs artistes régionaux. À la tête de ce projet, plusieurs artistes, dont la Villeneuvoise Stéphanie Strappazon et Nicole Losey Juchli.

Lord Byron à l’honneur

Pour cette deuxième édition, le thème choisi mettra à l’honneur le XIXe siècle, et plus précisément, un célèbre poète britannique. Son nom : Lord Byron. Au début des années 1800, cet écrivain anglais pose ses bagages sur les bords du Léman, pour y passer des vacances. De Genève à Villeneuve, il y découvre les beautés de notre région, mais surtout, le Château de Chillon. De son passage dans nos contrées en découlera plusieurs écrits, qui ont traversé les époques.

Le début du tourisme

Au début du 19ème siècle, le tourisme n’est pas le même qu’aujourd’hui. Uniquement réservé aux aristocrates et autres personnes fortunées, il permet toutefois à Lord Byron de découvrir un paysage qui le séduit. Cette période marque aussi le début d’une autre forme de tourisme, plus abordable, qui permettra par la suite, à Villeneuves et ses 800 ans d’existences, d’être beaucoup plus visitée.

Lancée l’an dernier par deux artistes villeneuvoises, l’exposition « Nez en l’Air » remet donc le couvert. Au détour d’un entretien avec Ludovic Turin, Nicole Losey et Stéphanie Strappazon sont revenues sur cette deuxième édition.

Le vernissage de cette exposition qui se tient du 8 avril au 8 novembre 2024 se tiendra le vendredi 3 mai prochain. Comme tous les premiers vendredi du mois, la Grand-Rue sera interdite à la circulation. De quoi pouvoir contempler les œuvres en toute quiétude.